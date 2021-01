Zona arancione, cosa si può fare nel weekend: le regole per visite ad amici e parenti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19 , con la curva epidemiologica che sta risalendo , i l nuovo decreto , varato a inizio gennaio, ha stabilito le misure in vigore fino al ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19 , con la curva epidemiologica che sta risalendo , i l nuovo decreto , varato a inizio gennaio, ha stabilito le misure in vigore fino al ...

Agenzia_Ansa : Zona gialla 'rafforzata' nei feriali, arancione nel weekend. Sono le le misure del nuovo decreto che andrà al CdM… - Agenzia_Ansa : Nel week-end 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione. Dal 7 genna… - borghi_claudio : @RiccardoLaudad1 @Solocarmen1 Sono proprio curioso di vedere i 350.000.000 e sarei proprio curioso di vedere se ogg… - infoitinterno : Weekend a Como e in Lombardia in zona arancione: cosa si può fare, cosa no - silvacoscina : @chiara355 @ashcoltami Oggi si può perché siamo in zona gialla seppur rafforzata. Domani siamo in zona arancione. -