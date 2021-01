Zona arancione, cambiano le regole per l’Rt: le regioni a rischio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Da lunedì 11 gennaio molte regioni potrebbero finire in Zona arancione. La situazione è ancora molto critica, tanto che il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi sta spingendo per un “lockdown minimale di due mesi”, come riporta il Corriere della Sera. Il Governo non sarebbe disposto a prendere una misura così severa, ma Roberto Speranza firmerà la nuova circolare sulle fasce di colore sabato 9 gennaio. Con l’indice di contagio Rt a 1 si entra in Zonaarancione. Queste le regole: Coprifuoco tra le 22 e le 5. Divieto di uscire dal proprio comune di residenza. Bar e ristoranti chiusi, negozi aperti. Con l’indice di contagio Rt a 1,25 si entra invece in Zonarossa. Prevede: Divieto di spostamenti anche all’interno del proprio ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Da lunedì 11 gennaio moltepotrebbero finire in. La situazione è ancora molto critica, tanto che il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi sta spingendo per un “lockdown minimale di due mesi”, come riporta il Corriere della Sera. Il Governo non sarebbe disposto a prendere una misura così severa, ma Roberto Speranza firmerà la nuova circolare sulle fasce di colore sabato 9 gennaio. Con l’indice di contagio Rt a 1 si entra in. Queste le: Coprifuoco tra le 22 e le 5. Divieto di uscire dal proprio comune di residenza. Bar e ristoranti chiusi, negozi aperti. Con l’indice di contagio Rt a 1,25 si entra invece inrossa. Prevede: Divieto di spostamenti anche all’interno del proprio ...

Corriere : ???? Ecco le regioni che rischiano il ritorno in zona rossa o arancione dall'11 gennaio - Agenzia_Ansa : Zona gialla 'rafforzata' nei feriali, arancione nel weekend. Sono le le misure del nuovo decreto che andrà al CdM… - Agenzia_Ansa : Nel week-end 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione. Dal 7 genna… - franco_sala : RT @MaricaGusmitta: #COVID19 , le Regioni che rischiano di tornare in zona rossa o arancione. Si rischia emergenza fino al 31 luglio La Sta… - MaricaGusmitta : #COVID19 , le Regioni che rischiano di tornare in zona rossa o arancione. Si rischia emergenza fino al 31 luglio La… -