Zona arancione 9 e 10 gennaio: centri commerciali chiusi, negozi e supermercati aperti (gli orari) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Weekend in Zona arancione per la Lombardia, sabato 9 e domenica 10 gennaio. Tornano i divieti e le limitazioni negli spostamenti, negozi e centri commerciali chiusi e supermercati aperti. Ma la Zona arancione potrebbe essere estesa fino al 15 gennaio con una nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Nelle ultime anche la Regione ha

