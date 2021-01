Zingaretti: “Massima lealtà al governo Conte. Provocare elezioni errore imperdonabile. Con i giochi di palazzo si scatena rabbia sociale” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Massima lealtà al governo”. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti apre così la Direzione del partito convocata per discutere quale linea adottare nella pre-crisi aperta da Matteo Renzi. “Nessuno commetta l’errore di sottovalutare la gravità di ciò che potrebbe accadere”, avverte, rivolgendosi indirettamente all’ex premier. “Non sottovalutiamo la disperazione e la rabbia delle persone se a fronte di paure e incertezze la politica assumesse il volto dei giochi di palazzo. C’è un humus sociale ad alta infiammabilità, ci sono pensieri incendiari pronti a scatenarsi”. Parole durissime, con cui Zingaretti dice no all’eventuale caduta dell’esecutivo. Escludendo eventuali governi “tecnici” o “trasversali”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) “al”. Il segretario del Pd Nicolaapre così la Direzione del partito convocata per discutere quale linea adottare nella pre-crisi aperta da Matteo Renzi. “Nessuno commetta l’di sottovalutare la gravità di ciò che potrebbe accadere”, avverte, rivolgendosi indirettamente all’ex premier. “Non sottovalutiamo la disperazione e ladelle persone se a fronte di paure e incertezze la politica assumesse il volto deidi. C’è un humusad alta infiammabilità, ci sono pensieri incendiari pronti arsi”. Parole durissime, con cuidice no all’eventuale caduta dell’esecutivo. Escludendo eventuali governi “tecnici” o “trasversali”, ...

