Zingaretti agita lo spettro del voto anticipato e mette in guardia i renziani

Leggi su agi

(Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - Il rischio di andare ad elezioni anticipate è "reale, concreto", dice Nicolaalla direzione dem ma, soprattutto, a quanti nella maggioranza continuano a inseguire "avventurismi" a colpi di "richieste ultimative". Insomma, se la situazione politica dovesse precipitare, l'unica strada percorribile per il Pd è quella del. D'altra parte, la storia recente della repubblica insegna che "il logoramento dei rapporti politici portano a un'evoluzione incontrollabile, il cui esito sono proprio le elezioni anticipate", sottolinea. "Noi non abbiamo mai temuto il", avverte, "non lo temevamo quando Salvini ha deciso di porre fine al Governo nell'estate del 2019, non lo temiamo ora. Ma poiché il rischio è reale, concreto, ribadiamo con maggiore forza che per noi ...