Ziliani: “Rispetto per Gattuso, ma Pioli, Fonseca e Gasperini stanno facendo meglio di lui con meno ingredienti” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Paolo Ziliani, firma de Il Fatto Quotidiano, ha espresso un parere sul Napoli su Twitter. Per qualità e quantità della rosa (a livello Juve, superiore all’Inter), è da scudetto. Cinque sconfitte in 15 partite sono un’eresia. Con tutto il Rispetto per Gattuso, Pioli, Fonseca, e Gasperini con meno ingredienti stanno facendo assai meglio. QUEL CHE PENSO DEL #NAPOLI 1. Per qualità e quantità della rosa (a livello Juve, superiore all’Inter), è da scudetto 2. Cinque sconfitte in 15 partite sono un’eresia 3. Con tutto il Rispetto per #Gattuso, Pioli, Fonseca e Gasperini con meno ingredienti ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) Paolo, firma de Il Fatto Quotidiano, ha espresso un parere sul Napoli su Twitter. Per qualità e quantità della rosa (a livello Juve, superiore all’Inter), è da scudetto. Cinque sconfitte in 15 partite sono un’eresia. Con tutto ilper, econassai. QUEL CHE PENSO DEL #NAPOLI 1. Per qualità e quantità della rosa (a livello Juve, superiore all’Inter), è da scudetto 2. Cinque sconfitte in 15 partite sono un’eresia 3. Con tutto ilper #con...

napolista : Ziliani: 'Rispetto per Gattuso, ma Pioli, Fonseca e Gasperini stanno facendo meglio di lui con meno ingredienti' “P… - MarioMartinell7 : Rispetto a gente come Ziliani e Pistocchi, Piccinini ci mette la facciata di perbenismo e le untuose buone maniere - Brigate_Azzure : @Paolo_Bargiggia Con stima e rispetto per te Paolo, ma non riesco a seguire i vari piccinini pistocchi e ziliani. Seguirò la prossima ???? - FabioSven : @ZZiliani Parlare SEMPRE male di una squadra, ripeto SEMPRE, porta la credibilità a zero, semplicemente perché SEMP… -

Ultime Notizie dalla rete : Ziliani Rispetto Ziliani: "Rispetto per Gattuso, ma Pioli, Fonseca e Gasperini stanno facendo meglio di lui con meno ingredienti" ilnapolista Ziliani indignato: Sapete che vorrebbero i dirigenti Juve?

Il giornalista pubblica su Twitter la foto di una vecchia sanzione a Paratici e parte all'attacco sulle richieste fatte alla classe arbitrale.

Padenghe sul Garda, il sindaco si sfoga. A Brescia aperto fascicolo conoscitivo

Padenghe sul Garda, il sindaco si sfoga. A Brescia aperto fascicolo conoscitivo - A Padenghe sul Garda non c'è pace: dopo quanto accaduto a Capodanno, con il party dove nessuna regola per limitare i c ...

Il giornalista pubblica su Twitter la foto di una vecchia sanzione a Paratici e parte all'attacco sulle richieste fatte alla classe arbitrale.Padenghe sul Garda, il sindaco si sfoga. A Brescia aperto fascicolo conoscitivo - A Padenghe sul Garda non c'è pace: dopo quanto accaduto a Capodanno, con il party dove nessuna regola per limitare i c ...