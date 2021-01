Xena spiega a Hercules che quelli di Capitol Hill non erano «patrioti»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 8 gennaio 2021) I fan dinon sovranisti – avranno appreso con dispiacere che chi interpretava il loro idolo, Kevin Sorbo, sostiene apertamente Donald Trump e tutte le teorie relative al fatto checheal Campidoglio fossero sostenitori delle sinistre travestiti da sostenitori del presidente uscente. Teorie fantasiose e complottiste che, a quanto pare, Kevin Sorbo appoggia in pieno e che Lucy Lawless – aka– ha smontato con una sola riposta i pochissime righe e hashtag agguerriti dando vita a uno scontro. Lucy… Here’s the best acting he’s ever done… pic.twitter.com/kdigQiWyte — stoneface (@StoneFaceBuster) January 8, 2021 LEGGI ANCHE >>> No, “Via Getty” non è il nome di uno dei ...