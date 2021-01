World League 2021 pallanuoto, Settebello eroico: Ungheria ko, Italia-Montenegro in semifinale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Settebello eroico a Debrecen, qualificazione alla semifinale conquistata e alle Final Eight di World League più vicina. L’Italia della pallanuoto sfodera una prestazione d’orgoglio contro la forte Ungheria e dopo aver sonnecchiato nei primi tre parziali esce fuori nell’ultimo segnando gol a caterve e rimontando il punteggio contro i magiari. 9-8 il punteggio finale per la squadra di Campagna, che adesso in semifinale affronterà il Montenegro: l’obiettivo è quello di conquistare il pass per la finale, vorrebbe dire matematica qualificazione al torneo iridato riservato alle migliori otto. IL RACCONTO DEL MATCH – Azzurri un po’ contratti nel primo parziale e poco cinici quando si tratta di andare a segno in superiorità ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021)a Debrecen, qualificazione allaconquistata e alle Final Eight dipiù vicina. L’dellasfodera una prestazione d’orgoglio contro la fortee dopo aver sonnecchiato nei primi tre parziali esce fuori nell’ultimo segnando gol a caterve e rimontando il punteggio contro i magiari. 9-8 il punteggio finale per la squadra di Campagna, che adesso inaffronterà il: l’obiettivo è quello di conquistare il pass per la finale, vorrebbe dire matematica qualificazione al torneo iridato riservato alle migliori otto. IL RACCONTO DEL MATCH – Azzurri un po’ contratti nel primo parziale e poco cinici quando si tratta di andare a segno in superiorità ...

zazoomblog : Italia-Montenegro Semifinale World League 2021: orario programma tv streaming - #Italia-Montenegro #Semifinale… - sportface2016 : #WorldLeague pallanuoto, #Settebello eroico: #Ungheria ko, #Italia contro Montenegro in semifinale - Gazzetta_it : #Pallanuoto, il @7belloOfficial batte l’Ungheria in #World League @fina1908 e vola in semifinale - zazoomblog : LIVE Italia-Ungheria 9-8 World League pallanuoto in DIRETTA: Settebello in semifinale i campioni d’Europa si arrend… - MfsportF : World League: ma quant'è bello il Settebello. Vittoria per 9-8 sull'Ungheria. -