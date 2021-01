Wonder Woman 1984: il look originario di Cheetah in un nuovo concept art (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un concept design di Wonder Woman 1984 rivela il look originale della villain interpretata nel film da Kristen Wiig, ovvero Cheetah. Tra le critiche mosse a Wonder Woman 1984 l'aspetto della villain Cheetah, interpretata da Kristen Wiig, che però in origine doveva avere un altro aspetto, come mostra un nuovo concept design diffuso sui social. Il concept art evidenzia il design originale del look di Kristen Wiig nei panni di Cheetah. L'immagine è stata condivisa dall'artista Maciej Kuciara, concept designer che ha avuto modo di lavorare con la regista Patty Jenkins per lo sviluppo di Wonder ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Undesign dirivela iloriginale della villain interpretata nel film da Kristen Wiig, ovvero. Tra le critiche mosse al'aspetto della villain, interpretata da Kristen Wiig, che però in origine doveva avere un altro aspetto, come mostra undesign diffuso sui social. Ilart evidenzia il design originale deldi Kristen Wiig nei panni di. L'immagine è stata condivisa dall'artista Maciej Kuciara,designer che ha avuto modo di lavorare con la regista Patty Jenkins per lo sviluppo di...

