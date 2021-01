Wall Street, Tesla supera Facebook per capitalizzazione di mercato (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Tesla ha superato anche Facebook nella valutazione a Wall Street. Il titolo del produttore di veicoli elettrici è aumentato di circa il 5,5% per una capitalizzazione di mercato di 802,6 miliardi di dollari, mentre le azioni Facebook sono diminuite raggiungendo una capitalizzazione di circa 755,8 miliardi. Davanti a Tesla ci sono solo Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet (Google). Il 2020 è stato l’anno della consacrazione per Tesla: il prezzo delle azioni è aumentato di oltre il 700%, la società ha registrato cinque trimestri consecutivi profittevoli ed a dicembre è stata inclusa nell’indice S&P 500. Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Tesla hato anche Facebook nella valutazione a. Il titolo del produttore di veicoli elettrici è aumentato di circa il 5,5% per unadidi 802,6 miliardi di dollari, mentre le azioni Facebook sono diminuite raggiungendo unadi circa 755,8 miliardi. Davanti a Tesla ci sono solo Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet (Google). Il 2020 è stato l’anno della consacrazione per Tesla: il prezzo delle azioni è aumentato di oltre il 700%, la società ha registrato cinque trimestri consecutivi profittevoli ed a dicembre è stata inclusa nell’indice S&P 500.

Eddie_Poker : Il Senato democratico porterà volatilità a Wall Street - - zazoomblog : Wall Street prudente dopo il Job report deludente - #Street #prudente #report #deludente - Black300Joe : @StefanoMarine10 Analfabeta ANONIMO: lo capirai non appena scoppia la BOLLA FINANZIARIA A WALL STREET. - infoiteconomia : Wall Street futures positivi in attesa report occupazione Usa. Tesla spodesta Facebook dal quinto posto nello S&P 5… - infoiteconomia : Wall Street: future in rialzo (Dj +0,18%) nonostante primo calo occupazione da aprile -