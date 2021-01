Wall Street prudente dopo il Job report deludente

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Procede all’insegna della prudenza la borsa dicon gli investitori che si concentrano sul conto alla rovescia per l’insediamento del nuovo presidente, con la speranza di un nuovo piano di stimoli che rilanci l’economiail Covid-19. Nel frattempo, gli addetti ai lavori ragionano sul rapporto mensile dell’occupazione statunitense, che ha deluso: sono calati di 140 mila unità gli occupati nei settori non agricoli, ma il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 6,7%, come il mese precedente. Un dato fortemente segnato dalla pandemia di coronavirus e dalle restrizioni imposte in tutto il Paese. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,31%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 3.808 punti, in prossimità dei livelli ...