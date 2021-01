“Vuoi sposarmi…” La dolcissima proposta di matrimonio vip in una cornice da favola “È ora di farlo | siamo felici”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Graziano Pellè e la modella Viky Varga fanno ormai coppia da 8 anni. Un legame forte e solido tra il calciatore e la modella nato quando lui giocava Olanda e segnava gol a raffica con la maglia del Feyenoord. Pellè ha 35 anni ed è reduce dall’esperienza nel campionato cinese, nella Chinese Super League: ha giocato nello Shandong Luneng, un’avventura cominciata nell’estate del 2016, dopo il buon Europeo disputato dall’attaccante salentino. Per lui 132 presenze e 64 gol – tra tutte le competizioni – con la ciliegina della Coppa di Cina, vinta nel 2020. La sua relazione con la bellissima modella prosegue così a gonfie vele tanto che per l’attaccante di origini salentine è arrivato il momento di fare quellache tutte le donne sognano di ricevere. La vista è quella mozzafiato della vela, il grattacielo di Dubai. In dono un super anello per chiederle di sposarlo. ...