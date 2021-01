Virus, ritiro del report sull'Italia. Il direttore dell'Oms svela il perché: "Il ministro non era stato informato" (Di venerdì 8 gennaio 2021) Hans Kluge non rivela però chi ha ignorato le procedure: rimpallo di responsabilità tra Ranieri Guerra e Francesco Zambon Leggi su repubblica (Di venerdì 8 gennaio 2021) Hans Kluge non rivela però chi ha ignorato le procedure: rimpallo di responsabilità tra Ranieri Guerra e Francesco Zambon

StraNotizie : Virus, ritiro del report sull'Italia. Il direttore dell'Oms svela il perché: 'Il ministro non era stato informato'… - cronaca_news : Virus, ritiro del report sull'Italia. Il direttore dell'Oms svela il perché: 'Il ministro non era stato informato'… - VincenzaSMF : @GeMa7799 Il pencesacolo in campagna Elettorale di Donald Tramp si fece buen ritiro ,causa virus cinese.una spina nel fianco e non lo sai. - Virus_01001 : @min1kid__ Io no, di solito riscrivo tutto, faccio mappe etc in modo da avere tutti gli argomenti che la prof vuole… - Virus_01001 : @cjnnamonfalls Sotto consiglio di max ritiro la mia ?? e la rimpiazzo con una più carina ?? -