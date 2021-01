Virus in Campania, è boom di guariti oggi: il bollettino (Di venerdì 8 gennaio 2021) Campania. È boom di guariti oggi in Campania. Lo rendo l’Unità di crisi della regione nell’ultimo bollettino di oggi 8 gennaio. Ci sono, invece, 984 positivi su oltre 8000 tamponi processati. Si registrano purtroppo ancora 46 decessi. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 984 di cui: Asintomatici: 909 Sintomatici: 75 Tamponi del giorno: 8.889 Totale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 8 gennaio 2021). Èdiin. Lo rendo l’Unità di crisi della regione nell’ultimodi8 gennaio. Ci sono, invece, 984 positivi su oltre 8000 tamponi processati. Si registrano purtroppo ancora 46 decessi. IldiPositivi del giorno: 984 di cui: Asintomatici: 909 Sintomatici: 75 Tamponi del giorno: 8.889 Totale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

