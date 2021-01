Vietri sul Mare, SOS per riaprire l’Avvocatella (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVietri sul Mare (Sa) – “La chiusura della Sp75 in località Avvocatella sta arrecando gravissimi disagi a noi abitanti del borgo collinare”. A dichiararlo è l’assessore con delega alla viabilità e trasporto del Comune di Vietri sul Mare, Annalaura Raimondi. “Prima ancora che da amministratore, parlo da cittadina residente a Dragonea. La strada in questione è da anni diventata un’arteria fondamentale, nonché il percorso più breve per raggiungere Cava de’ Tirreni e le zone limitrofe, consentendo allo stesso tempo uno snellimento sia dell’ex ss18, che di un tratto della SS163. La strada dell’Avvocatella – prosegue l’assessore Raimondi- rappresenta anche l’unico accesso per garantire ai mezzi di soccorso di dimensioni maggiori, di raggiungere i borghi di Iaconti e Padovani. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutisul(Sa) – “La chiusura della Sp75 in località Avvocatella sta arrecando gravissimi disagi a noi abitanti del borgo collinare”. A dichiararlo è l’assessore con delega alla viabilità e trasporto del Comune disul, Annalaura Raimondi. “Prima ancora che da amministratore, parlo da cittadina residente a Dragonea. La strada in questione è da anni diventata un’arteria fondamentale, nonché il percorso più breve per raggiungere Cava de’ Tirreni e le zone limitrofe, consentendo allo stesso tempo uno snellimento sia dell’ex ss18, che di un tratto della SS163. La strada del– prosegue l’assessore Raimondi- rappresenta anche l’unico accesso per garantire ai mezzi di soccorso di dimensioni maggiori, di raggiungere i borghi di Iaconti e Padovani. ...

fsitaliane : A #gennaio #Ilviaggioèservito arriva a Vietri sul Mare, in #Campania. In questo angolo di paradiso in provincia di… - concorsi_net : Poesis – Vietri sul Mare - GaetanoRizzo18 : @lenuccia82 @PillaPaladini A occhio siamo a Vietri sul Mare - TrafficoA : A3 - Vietri sul Mare - Entrata Chiusa A3 Napoli-Salerno Vietri sul Mare in entrata e' chiuso al traffico fino alle 06:00 del 08... - preppy57 : @lenuccia82 Ecco Sono stata in un albergo arrampicato sulla roccia, con la sala da pranzo a Vietri e la mia camera… -

Ultime Notizie dalla rete : Vietri sul Vietri sul Mare: la crisi dei ceramisti. Il sindaco: "Mi appello alle istituzioni" Positanonews Taranto, FdI: “Lavoro fermo ma tasse al massimo”

Vietri: “Bisogna alleggerire le tasse dei contribuenti” “Aliquote massime sui tributi locali nonostante il lavoro sia fermo”. Questa la denuncia dei consiglieri comunali d ...

Ravello, cinghiale morto sul bordo della strada [FOTO]

Un cinghiale morto è stato notato questa mattina sul bordo della strada provinciale ex 373 Ravello-Castiglione, in località Cigliano. L'esemplare, una femmina, uno dei tanti che si trovano su tutto il ...

Vietri: “Bisogna alleggerire le tasse dei contribuenti” “Aliquote massime sui tributi locali nonostante il lavoro sia fermo”. Questa la denuncia dei consiglieri comunali d ...Un cinghiale morto è stato notato questa mattina sul bordo della strada provinciale ex 373 Ravello-Castiglione, in località Cigliano. L'esemplare, una femmina, uno dei tanti che si trovano su tutto il ...