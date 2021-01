Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 gennaio 2021)DEL 7 GENNAIOORE 11:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E CASILINA CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SULLA VIA CASILINA PER LAVORI ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE DI TORRE GAIA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA ALTEZZA LABARO SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA SULLA VIA ARDEATINA TRA FALCOGNANA E IL DIVINO AMORE VERSO IL RACCORDO SI RALLENTA SULLA CASSIA DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE E SULLA COLOMBO DA VIALE CARLO LEVI AL PALASPORT PER LAVORI AI GUIUNTI DI DILATAZIONE DEL LAGHETTO DELL’EUR TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID19 ANCORA IN CORSO, RIMANGONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CONFERMATO IL ...