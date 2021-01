Via libera dell’AIFA al vaccino realizzato da Moderna: in arrivo le prime dosi (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera al vaccino ideato da Moderna, dopo l’approvazione dell’EMA. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, ha comunicato che il siero sarà in commercio già dalla prossima settimana. Si tratta del secondo vaccino presente in Italia dopo quello Pfizer-BioNTech. L’amministratore delegato di Moderna, Stephan Bancel, ha dichiarato che il siero dovrebbe proteggere dal Covid per due anni. Serviranno comunque altri dati per fare una valutazione definitiva. vaccino Moderna in Italia Dunque dalla prossima settimana arriveranno nel nostro Paese le prime dosi del vaccino. In totale, nei prossimi tre mesi, arriveranno in Italia 1,3 milioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il viaalideato da, dopo l’approvazione dell’EMA. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, ha comunicato che il siero sarà in commercio già dalla prossima settimana. Si tratta del secondopresente in Italia dopo quello Pfizer-BioNTech. L’amministratore delegato di, Stephan Bancel, ha dichiarato che il siero dovrebbe proteggere dal Covid per due anni. Serviranno comunque altri dati per fare una valutazione definitiva.in Italia Dunque dalla prossima settimana arriveranno nel nostro Paese ledel. In totale, nei prossimi tre mesi, arriveranno in Italia 1,3 milioni di ...

