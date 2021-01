Vertice di governo tra tensioni e accuse | verso Recovery in Cdm e confronto politico

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tre ore e mezzo di discussione serrata, con momenti di tensione ereciproche. E alla fine l'impegno a trasmettere il testo definitivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai ministri almeno 24 ore prima di portarlo nel Consiglio dei ministri, che potrebbe tenersi martedì. Questa la cronaca della riunione di maggioranza convocata dal premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, con i capi delegazione e i rappresentanti di partito, alcuni in presenza, molti in collegamento. "Nessuna coltellata, essere in pochi ha aiutato", ha scherzato la capogruppo di Leu Loredana De Petris lasciando Palazzo Chigi. La seduta è stata aperta da una lunga introduzione del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che ha illustrato le linee guida del Piano, inviate ieri ai partiti."Tutti i contributi delle varie forze politiche sono serviti a migliorare l'attuale bozza di lavoro ...