Vertenza Meridbulloni, il Mise convoca un tavolo unitario per il 14 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Il Mise, su richiesta della Regione Campania, ha convocato un tavolo unitario, cui parteciperanno parti sociali e istituzioni, per il 14 gennaio in merito alla Vertenza Meridbulloni di Castellammare di Stabia. “Esprimiamo il nostro apprezzamento – ha dichiarato l’assessore regionale Antonio Marchiello – per la decisione del Mise che ha raccolto rapidamente la nostra richiesta e per la costante ed intensa interlocuzione su di una Vertenza che si preannuncia non semplice. Con l’auspicio di incrociare un atteggiamento di maggiore disponibilità dell’azienda nella ricerca di soluzioni condivise, che evitino di mortificare la dignità del lavoro e la funzione sociale della libertà d’impresa”. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Il, su richiesta della Regione Campania, hato un, cui parteciperanno parti sociali e istituzioni, per il 14in merito alladi Castellammare di Stabia. “Esprimiamo il nostro apprezzamento – ha dichiarato l’assessore regionale Antonio Marchiello – per la decisione delche ha raccolto rapidamente la nostra richiesta e per la costante ed intensa interlocuzione su di unache si preannuncia non semplice. Con l’auspicio di incrociare un atteggiamento di maggiore disponibilità dell’azienda nella ricerca di soluzioni condivise, che evitino di mortificare la dignità del lavoro e la funzione sociale della libertà d’impresa”. L'articolo ...

Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Lavoro, il Mise convoca un tavolo per la vertenza Meridbulloni di Castellammare - mattinodinapoli : Lavoro, il Mise convoca un tavolo per la vertenza Meridbulloni di Castellammare - dariocurcio5 : Vertenza Meridbulloni: grazie alla richiesta dello scorso 8 gennaio della @Reg_Campania, convocato tavolo unitario… - dariocurcio5 : Vertenza Meridbulloni. Per i consiglieri regionali @GennaroSaiello e Cirillo:'Grave, stamane, l'assenza della propr… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertenza Meridbulloni Vertenza Meridbulloni, tavolo di lavoro al Mise fissato per il 14 gennaio Metropolis Casillo e Raia(Pd): "Il 14 gennaio tavolo istituzionale a Roma, al Mise"

In queste ore, dopo l'audizione nella Terza Commissione del consiglio regionale, il gruppo regionale Pd ha messo in campo ogni utile ...

Castellammare, il Mise convoca un tavolo sulla vertenza Meridbulloni

Il Mise, su richiesta della Regione Campania, ha convocato per il 14 gennaio prossimo un tavolo unitario - parti sociali ed istituzioni - per l'esame della vertenza Merid Bulloni di Castellammare di S ...

In queste ore, dopo l'audizione nella Terza Commissione del consiglio regionale, il gruppo regionale Pd ha messo in campo ogni utile ...Il Mise, su richiesta della Regione Campania, ha convocato per il 14 gennaio prossimo un tavolo unitario - parti sociali ed istituzioni - per l'esame della vertenza Merid Bulloni di Castellammare di S ...