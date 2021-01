Vertenza ‘Merid Bulloni’ | tavolo al Mise il 14 gennaio su richiesta della Regione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl, suCampania, ha convocato per il 14prossimo ununitario – parti sociali ed istituzioni – per l’esameMerid Bulloni di Castellammare di Stabia, dopo la improvvisa ed inaspettata scelta dell’azienda di chiudere lo stabilimento e trasferire l’attività a Torino. Una scelta che ha gettato i lavoratori in uno stato di totale precarietà, aprendo una ennesima ferita nell’apparato produttivo campano, in un territorio già da anni particolarmente provato da una difficile riconversione produttiva iniziata a metà degli anni ’90, con la prima area di crisi italiana Torrese – Stabiese. “Esprimiamo il nostro apprezzamento – ha dichiarato l’assessore Antonio Marchiello ...