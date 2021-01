Verona – Crotone, le parole di Juric alla vigilia della gara (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’allenatore del Verona Ivan Juric ha parlato alla vigilia della sfida contro il Crotone valida per la XVII giornata di Serie A: “Ringrazio sempre i miei giocatori perché c’è una disponibilità assoluta, e non è scontato. Ci sono giocatori che fanno più di quanto gli chieda, hanno tanta voglia di fare risultato e l’hanno dimostrato giocando anche fuori ruolo. Questo ci porta avanti in questo momento, c’è forte senso d’appartenenza al gruppo. Per questo motivo stiamo facendo bene. In questo momento non sto togliendo qualcosa a qualcuno, ognuno di loro ha avuto spazio. Poi noi siamo sempre un po’ al limite, ognuno di loro ha avuto modo di farsi vedere. L’unico per cui mi dispiace un po’ è Ruegg, che sta facendo ottimi allenamenti. ma lo devo vedere ancora in partita per dare un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’allenatore delIvanha parlatosfida contro ilvalida per la XVII giornata di Serie A: “Ringrazio sempre i miei giocatori perché c’è una disponibilità assoluta, e non è scontato. Ci sono giocatori che fanno più di quanto gli chieda, hanno tanta voglia di fare risultato e l’hanno dimostrato giocando anche fuori ruolo. Questo ci porta avanti in questo momento, c’è forte senso d’appartenenza al gruppo. Per questo motivo stiamo facendo bene. In questo momento non sto togliendo qualcosa a qualcuno, ognuno di loro ha avuto spazio. Poi noi siamo sempre un po’ al limite, ognuno di loro ha avuto modo di farsi vedere. L’unico per cui mi dispiace un po’ è Ruegg, che sta facendo ottimi allenamenti. ma lo devo vedere ancora in partita per dare un ...

