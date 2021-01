Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 9 gennaio: attesissimo Raoul Bova (Di venerdì 8 gennaio 2021) sabato 9 gennaio, alle ore 16.00, primo appuntamento del 2021 con “Verissimo”. Silvia Toffanin incontrerà Raoul Bova, che interpreta un giovane Giorgio Armani nell’attesa serie di Canale 5 “Made in Italy”. Quarant’anni di vita insieme: a Verissimo rara intervista di coppia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. E ancora, per la prima volta ospite a Verissimo Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 8 gennaio 2021), alle ore 16.00, primo appuntamento del 2021 con “”. Silvia Toffanin incontrerà, che interpreta un giovane Giorgio Armani nell’attesa serie di Canale 5 “Made in Italy”. Quarant’anni di vita insieme: arara intervista di coppia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. E ancora, per la prima volta ospite aJasmine Carrisi, figlia di Al Bano e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Sabato 9 gennaio, alle ore 16.00, primo appuntamento del 2021 con “Verissimo”. Silvia Toffanin incontrerà Raoul Bova, che interpreta ...

GF Vip: Tommaso Zorzi potrebbe essere l'inviato dell'Isola dei Famosi di Ilary Blasi

Pare che il concorrente del GF Vip sia in lizza per il ruolo di corrispondente dall'Honduras: a volere Zorzi nel cast, sarebbe la conduttrice Ilary.

