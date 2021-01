“Vedi Omàr quant’è bello” Sivori | il meglio prima di Maradona

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ode, canto ed epinicio per Omar, il cabezòn, dodici anni in Italia, otto alla Juve, dove arrivò nel 1957 per 190 milioni di lire, quattro nel Napoli, il più grandeche comparisse Diego Armando. Re mago di magie, il campione di scuola argentina, funambolo sfottente, calzettoni a cacaiola. Omarattirava il pallone sul piede mancino, uncino fatato, calamita d’inganni. E cominciava la danza. Passetti avanzanti, rientri, scarti, la finta. Strabuzzavano gli occhi i terzini a quei giochi d’artista. Dov’era la palla, vista, non vista. Sotto il tallone dell’allegro fellone. Sotto la punta dell’ultimo bullone. Sopra la scarpa per la carezza di pura destrezza.dava scacco con un colpo di tacco. Con la faccia impunita Omar sfidava l’intera difesa munita. La corteggiava, ...