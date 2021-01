Valentino Rossi guiderà una Ferrari alla 12h del Golfo. Il team e le ambizioni (Di venerdì 8 gennaio 2021) Valentino Rossi si prepara al primo impegno agonistico del 2021. Il centauro delle Yamaha scende in pista in quel del Bahrain in occasione della decima edizione della 12 Ore del Golfo. Nel deserto di Manama il ‘Dottore’ ritorna in una corsa che nel 2019 lo vide assoluto protagonista insieme al fratello Luca Marini ed all’amico Alessio Salucci. I tre sono pronti per confermarsi al comando della classifica PRO-Am, realtà dominata nonostante alcuni problemi con la vettura nella parte centrale della corsa. Il terzetto si presenta al via con una Ferrari 488 GT3 del Kessel Racing, compagine svizzera impegnata da anni nel mondo GT con le Rosse. La vettura è ben nota a Valentino che non è nuovo a competizioni endurance. Ricordiamo infatti che pluricampione delle due ruote ha avuto diverse esperienze compresa ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021)si prepara al primo impegno agonistico del 2021. Il centauro delle Yamaha scende in pista in quel del Bahrain in occasione della decima edizione della 12 Ore del. Nel deserto di Manama il ‘Dottore’ ritorna in una corsa che nel 2019 lo vide assoluto protagonista insieme al fratello Luca Marini ed all’amico Alessio Salucci. I tre sono pronti per confermarsi al comando della classifica PRO-Am, realtà dominata nonostante alcuni problemi con la vettura nella parte centrale della corsa. Il terzetto si presenta al via con una488 GT3 del Kessel Racing, compagine svizzera impegnata da anni nel mondo GT con le Rosse. La vettura è ben nota ache non è nuovo a competizioni endurance. Ricordiamo infatti che pluricampione delle due ruote ha avuto diverse esperienze compresa ...

Prima giornata del 2021 in pista per Rossi. Insieme al fratello Luca Marini e all’amico di sempre, Uccio Salucci, Valentino ha scoperto ieri la pista di Sakir, in Bahrain, a bordo della Ferrari 488 Gt ...

Brivio si dà al Circus: il manager “dei due mondi” salta dalla MotoGp alla F1

Il capitano alla fin mollò gli ormeggi e se ne andò. Davide Brivio lascia il suo posto da team manager in Suzuki per volare alla corte di Alpine, nella classe ...

