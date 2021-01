Valentino Rossi e le spese di lusso, in arrivo nuovo yatch da 9 milioni di euro (Di venerdì 8 gennaio 2021) nuovo yatch del valore di 9 milioni di euro. È questo il regalo che Valentino Rossi farà a se stesso secondo quanto rilanciato dal Corriere della Sera. Il nove volte campione del mondo avrebbe venduto il vecchio yatch ‘Titilla II’ per ordinare una nuova imbarcazione nei giorni scorsi a Cantieri Sanlorenzo, boutique nautica ligure. “La barca dovrebbe essere un SX76 di quasi 23 metri, con un design elegante e moderno – si legge nel pezzo del Corriere della Sera -. Il costo di base di questo tipo di yacht è di circa 4,5 milioni di euro ma, secondo le ultime indiscrezioni, con le personalizzazioni richieste da Vale il prezzo finale potrebbe essere vicino ai 9 milioni. Parte della spesa è stata però coperta dalla vendita ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021)del valore di 9di. È questo il regalo chefarà a se stesso secondo quanto rilanciato dal Corriere della Sera. Il nove volte campione del mondo avrebbe venduto il vecchio‘Titilla II’ per ordinare una nuova imbarcazione nei giorni scorsi a Cantieri Sanlorenzo, boutique nautica ligure. “La barca dovrebbe essere un SX76 di quasi 23 metri, con un design elegante e moderno – si legge nel pezzo del Corriere della Sera -. Il costo di base di questo tipo di yacht è di circa 4,5dima, secondo le ultime indiscrezioni, con le personalizzazioni richieste da Vale il prezzo finale potrebbe essere vicino ai 9. Parte della spesa è stata però coperta dalla vendita ...

