Valentina Diouf ricorda Solange: “Mi hai insegnato a essere me stessa” (FOTO) (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Tantissimi ricordi della mia infanzia sono legati a te, Paolo. Sì perché per me non sei mai stato Solange ma solo Paolo, la zia Paolo precisamente. Perché tu eri arcobaleno quando ancora non c’era questo termine“. Questo il pensiero dell’azzurra della pallavolo Valentina Diouf che su instagram ha voluto ricordare Solange, nome d’arte del sensitivo Paolo Bucinelli, trovato senza vita ieri nella sua casa di Collesalvetti. “Hai sempre vissuto liberamente la tua sessualità e il tuo essere magnificamente stravagante – ha aggiunto – Vestivi in maniera eccentrica ed io che ero una bambina che si vergognava anche della sua ombra ti ammiravo. Mi ricordo quando mi hai presentato un fidanzato del momento e io non ho pensato al fatto che tu avessi un fidanzato maschio e non femmina, perché per me ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Tantissimi ricordi della mia infanzia sono legati a te, Paolo. Sì perché per me non sei mai statoma solo Paolo, la zia Paolo precisamente. Perché tu eri arcobaleno quando ancora non c’era questo termine“. Questo il pensiero dell’azzurra della pallavoloche su instagram ha volutore, nome d’arte del sensitivo Paolo Bucinelli, trovato senza vita ieri nella sua casa di Collesalvetti. “Hai sempre vissuto liberamente la tua sessualità e il tuomagnificamente stravagante – ha aggiunto – Vestivi in maniera eccentrica ed io che ero una bambina che si vergognava anche della sua ombra ti ammiravo. Mi ricordo quando mi hai presentato un fidanzato del momento e io non ho pensato al fatto che tu avessi un fidanzato maschio e non femmina, perché per me ...

