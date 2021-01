Vaccino | Von der Leyen | “Entro l’anno saranno vaccinati 380 milioni di europei”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Con le dosi opzionate dei vaccini anti-Covid di Pfizer–BionTech e Moderna dalla Commissione, l’Europa si è assicurata la vaccinazione di 380di cittadini, pari all’80% della popolazione. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der, annunciando l’acquistio di altre 300di dosi delPfizer ed aggiungendo che “altri vaccini seguiranno nelle settimane e mesi a venire”. L’UE ha siglato contratti con sei aziende:Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca (di Oxford), Johnson & Johnson, il duo Sanofi–GSK e la tedesca CureVac, ma è in trattativa anche con l’americana Novavax. Per ora solo i primi due di questi vaccini hanno ottenuto il via libera delle autorità sanitarie. Frattanto una portavoce della ...