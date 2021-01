Vaccino, UE ordina altre 300 milioni di dosi Pfizer (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Utile scambio di vedute con Angela Merkel sulla risposta sanitaria al Covid: pieno sostegno alla Commissione Europea sui vaccini per superare tutti insieme la pandemia“. A scriverlo su Twitter il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo una telefonata con la Cancelliera tedesca. Intanto, i 300 milioni di dosi aggiuntive del Vaccino Pfizer -Biontech annunciate dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, saranno suddivise tra i Paesi dell’UE sulla base della popolazione di ciascun Stato membro, come avvenuto per il lotto precedente, salvo l’esercizio di opt out. L’Italia dovrebbe avere perciò accesso ad almeno il 13,5% del nuovo lotto di dosi, pari – secondo il calcolo – a 40,5 milioni (salvo opt out), ricevendo così una fornitura complessiva di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Utile scambio di vedute con Angela Merkel sulla risposta sanitaria al Covid: pieno sostegno alla Commissione Europea sui vaccini per superare tutti insieme la pandemia“. A scriverlo su Twitter il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo una telefonata con la Cancelliera tedesca. Intanto, i 300diaggiuntive del-Biontech annunciate dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, saranno suddivise tra i Paesi dell’UE sulla base della popolazione di ciascun Stato membro, come avvenuto per il lotto precedente, salvo l’esercizio di opt out. L’Italia dovrebbe avere perciò accesso ad almeno il 13,5% del nuovo lotto di, pari – secondo il calcolo – a 40,5(salvo opt out), ricevendo così una fornitura complessiva di ...

