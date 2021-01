Vaccino Pfizer protegge contro le nuove varianti del Covid-19 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Vaccino Covid-19 di Pfizer e BioNTech protegge dai virus portatori di almeno una delle mutazioni chiave trovate in due varianti di coronavirus. Tali mutazioni si sono diffuse rapidamente in tutto il Regno Unito, secondo uno studio. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare che il livello di protezione offerto dal Vaccino è pari a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vaccino Covid a beneficio dell’umanità: le speranze nella scienza Milioni di test sugli anticorpi contro il Coronavirus Nessun Vaccino funzionerà come per magia contro il Coronavirus Vaccino del 1921 ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il-19 die BioNTechdai virus portatori di almeno una delle mutazioni chiave trovate in duedi coronavirus. Tali mutazioni si sono diffuse rapidamente in tutto il Regno Unito, secondo uno studio. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare che il livello di protezione offerto dalè pari a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::a beneficio dell’umanità: le speranze nella scienza Milioni di test sugli anticorpiil Coronavirus Nessunfunzionerà come per magiail Coronavirusdel 1921 ...

