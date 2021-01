Vaccino Moderna | si dell’Aifa | sarà distribuito anche in Italia

Leggi su viagginews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilarriverà in via ufficialenel nostro Paese. L’Agenziana del Farmaco ha fornito il proprio assenso in merito- L’Agenziana del Farmaco ha dato il via libera alper potere esserenel nostro Paese. Come ampiamente nelle previsioni,per quanto riguarda questo ritrovato non sono emerse controindicazioni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com