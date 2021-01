Vaccino, in Italia oltre 413 mila somministrazioni (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tocca quota 413.121 il numero delle vaccinazioni somministrate a oggi, secondo i dati sulla piattaforma dedicata e fermi alle 10 di questa mattina. Vaccino inoculato a 259.913 donne e 159.208 uomini. Come sempre il maggiore numero dei destinatari è rappresentato da operatori sanitari (346.092), personale non sanitario (42.691) e ospiti delle strutture sanitarie (24.338). Le tre regioni che ha la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Campania e Toscana (59,9%), ultima la Calabria (21,9%). Ma ecco nel dettaglio le singole regioni: Abruzzo, (49%), Basilicata (46,5%), Calabria (21,9), Campania (59,9), Emilia-Romagna (47,6), Friuli Venezia-Giulia (38,1), Lazio (56,4), Liguria (42,8), Lombardia (22,4%), Marche (50,8), Molise (42,1), Provincia autonoma Bolzano (43,9%), Provincia di Trento (28,2), Piemonte ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tocca quota 413.121 il numero delle vaccinazioni somministrate a oggi, secondo i dati sulla piattaforma dedicata e fermi alle 10 di questa mattina.inoculato a 259.913 donne e 159.208 uomini. Come sempre il maggiore numero dei destinatari è rappresentato da operatori sanitari (346.092), personale non sanitario (42.691) e ospiti delle strutture sanitarie (24.338). Le tre regioni che ha la percentuale maggiore dirispetto alla dotazione sono Campania e Toscana (59,9%), ultima la Calabria (21,9%). Ma ecco nel dettaglio le singole regioni: Abruzzo, (49%), Basilicata (46,5%), Calabria (21,9), Campania (59,9), Emilia-Romagna (47,6), Friuli Venezia-Giulia (38,1), Lazio (56,4), Liguria (42,8), Lombardia (22,4%), Marche (50,8), Molise (42,1), Provincia autonoma Bolzano (43,9%), Provincia di Trento (28,2), Piemonte ...

