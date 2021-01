Vaccino: De Luca, l’ho fatto per dimostrare fosse sicuro (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Il 27 dicembre e’ stata una giornata dimostrativa e come atto dimostrativo ho fatto anche io la mia dose di Vaccino, ma in Italia non manca mai chi trova la voglia e il tempo di fare sciacallaggio”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, torna cosi’ sulle polemiche che hanno seguito la sua decisione di vaccinarsi durante il ‘V-Day’. “Un gesto simbolico – rimarca – per dare coraggio e fiducia e dimostrare che il Vaccino era sicuro, cosa che hanno fatto Biden e Kamala Harris in America, Netanyahu in Israele e diversi presidenti del Consiglio”. “I cittadini campani hanno il presidente che ha fatto da cavia. Dopo la prima somministrazione, tranne un po’ di stordimento e un minimo di fastidio, non mi e’ successo niente. Se volete essere ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Il 27 dicembre e’ stata una giornata dimostrativa e come atto dimostrativo hoanche io la mia dose di, ma in Italia non manca mai chi trova la voglia e il tempo di fare sciacallaggio”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, torna cosi’ sulle polemiche che hanno seguito la sua decisione di vaccinarsi durante il ‘V-Day’. “Un gesto simbolico – rimarca – per dare coraggio e fiducia eche ilera, cosa che hannoBiden e Kamala Harris in America, Netanyahu in Israele e diversi presidenti del Consiglio”. “I cittadini campani hanno il presidente che hada cavia. Dopo la prima somministrazione, tranne un po’ di stordimento e un minimo di fastidio, non mi e’ successo niente. Se volete essere ...

