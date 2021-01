Vaccino Covid, Ursula von der Leyen: “Accordo con Pfizer per altre 300 milioni di dosi”. L’Istituto Superiore di Sanità: “Con riapertura scuole rischio onda epidemica” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Coronavirus, la sfida alla pandemia continua a ritmo serrato. L’Unione europea, per il tramite della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato una nuova intesa con il gruppo internazionale Pfizer-BioNTech per un altro maxi contratto di fornitura del Vaccino anti Covid. “Raddoppieremo i vaccini” “Al momento abbiamo accesso a 300 milioni di dosi del Vaccino Pfizer – ha dichiarato la presidnete von der Leyen nel corso di un punto stampa a Bruxelles oggi 8 gennaio -. La buona notizia è che ora abbiamo concordato di estendere il contratto con Pfizer. Potremmo acquistare fino a 300 milioni di dosi aggiuntive di questo Vaccino, così ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 gennaio 2021) Coronavirus, la sfida alla pandemia continua a ritmo serrato. L’Unione europea, per il tramite della presidente della Commissione,von der, ha annunciato una nuova intesa con il gruppo internazionale-BioNTech per un altro maxi contratto di fornitura delanti. “Raddoppieremo i vaccini” “Al momento abbiamo accesso a 300didel– ha dichiarato la presidnete von dernel corso di un punto stampa a Bruxelles oggi 8 gennaio -. La buona notizia è che ora abbiamo concordato di estendere il contratto con. Potremmo acquistare fino a 300diaggiuntive di questo, così ...

matteosalvinimi : Il governo dovrà spiegare in Parlamento perché il cosiddetto 'super commissario' Arcuri abbia inviato a Regione Lom… - RobertoBurioni : La Befana ci ha fatto il regalo: autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna contro COVID-19. Un'altra arma effic… - robersperanza : L’agenzia europea del farmaco ha appena approvato il vaccino covid Moderna. La sfida è ancora dura, ma quello di og… - milaneista : RT @repubblica: La fila per il vaccino è impressionante: a Napoli migliaia in coda - AntonellaColoru : RT @Ruffino_Lorenzo: Sappiamo che il vaccino riduce gli effetti della Covid-19, non sappiamo se riduce la trasmissibilità. Quindi bisogna i… -