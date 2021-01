Vaccino Covid | uno scatto d’orgoglio potrebbe essere una grande occasione per l’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) di Luigi De Gregorio Il, nel produrre a livello planetario guai economici e d’insanità, spesso diventati tragedia, ha mostrato a noi abitanti del pianeta che siamo tutti eguali di fronte a lui. L’anti-, ossia ilnella sua funzione di difesa degli stessi abitanti, per una sorta di parallelismo etico dovrebbe confermare che anche in questa fase di rivalsa siamo tutti uguali. E infatti, limitandoci all’Europa, il V-Day, quale primo giorno simbolico della vaccinazione in tutti i paesi europei, ha dato luce e forza al concetto di eguaglianza tra i popoli del vecchio continente. Però, ahinoi, il V-Day porta alla mente la maratona, in cui al via tutti partono insieme, ma certamente tutti arriveranno in tempi diversi. Insomma il V-Day allude ed illude. Ci fa sembrare tutti eguali, ma sappiamo che probabilmente non sarà ...