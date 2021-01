Vaccino covid per docenti e Ata, si spinge per anticipare i tempi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Negli ultimi giorni sono arrivati tanti inviti ad anticipare la vaccinazione per il personale scolastico. Adesso la palla passa al Governo e, nello specifico, al Ministero della Salute che, sulla scorta di queste richieste dovrà valutare se cambiare calendario di priorità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021) Negli ultimi giorni sono arrivati tanti inviti adla vaccinazione per il personale scolastico. Adesso la palla passa al Governo e, nello specifico, al Ministero della Salute che, sulla scorta di queste richieste dovrà valutare se cambiare calendario di priorità. L'articolo .

