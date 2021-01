Vaccino Covid, Arcuri: “Somministrarlo prima ai docenti? Il piano è stato votato dal Parlamento che può valutare di cambiarlo” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Il Parlamento ha votato un piano scansionato per categorie e potrà valutare di modificarlo, non entro nel merito. Per me l’obiettivo è far sì che il massimo numero di italiani utilizzi le dosi di Vaccino, non c’è differenza tra categorie ma è il Parlmento a doverlo stabilire“. Lo ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, in merito alle richieste di alcuni esperti e politici di anticipare la somministrazione di dosi ai docenti. In particolare, negli ultimi giorni, è stato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a rilanciare la proposta in un’intervista al Tg3. “La settimana prossima vacciniamo solo e soltanto gli insegnanti, cosicché possiamo riaprire le scuole” ha detto il senatore di Rignano. Proposta bocciata dal presidente della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Ilhaunscansionato per categorie e potràdi modificarlo, non entro nel merito. Per me l’obiettivo è far sì che il massimo numero di italiani utilizzi le dosi di, non c’è differenza tra categorie ma è il Parlmento a doverlo stabilire“. Lo ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico, in merito alle richieste di alcuni esperti e politici di anticipare la somministrazione di dosi ai. In particolare, negli ultimi giorni, èil leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a rilanciare la proposta in un’intervista al Tg3. “La settimana prossima vacciniamo solo e soltanto gli insegnanti, cosicché possiamo riaprire le scuole” ha detto il senatore di Rignano. Proposta bocciata dal presidente della ...

