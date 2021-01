Vaccino Covid-19, il piano per la seconda fase: quando inizia e chi coinvolge (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il 27 Dicembre 2020 in tutta Italia, e non solo, è partita la campagna di vaccinazione per bloccare la pandemia da coronavirus. L’Italia è tra i Paesi leader per rapporto abitanti/vaccinati e numero assoluto di dosi iniettante nell’Unione Europea. È stato somministrato il 44% delle dosi di Vaccino Covid-19 consegnate. Nonostante qualche falsa partenza in alcune regioni, l’Italia ha ripreso la sua marcia per contrastare questo virus. Ora, cosa accadrà durante la seconda fase di vaccinazione? quando inizierà? E soprattutto, dopo sanitari e ospiti delle RSA, chi potrà vaccinarsi? La risposta a questa domanda, come riportato da Il Giornale.it, è stata data in queste ultime ore dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. Leggi anche –> Vaccino Covid, Galli: ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il 27 Dicembre 2020 in tutta Italia, e non solo, è partita la campagna di vaccinazione per bloccare la pandemia da coronavirus. L’Italia è tra i Paesi leader per rapporto abitanti/vaccinati e numero assoluto di dosi iniettante nell’Unione Europea. È stato somministrato il 44% delle dosi di-19 consegnate. Nonostante qualche falsa partenza in alcune regioni, l’Italia ha ripreso la sua marcia per contrastare questo virus. Ora, cosa accadrà durante ladi vaccinazione?inizierà? E soprattutto, dopo sanitari e ospiti delle RSA, chi potrà vaccinarsi? La risposta a questa domanda, come riportato da Il Giornale.it, è stata data in queste ultime ore dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. Leggi anche –>, Galli: ...

