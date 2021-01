Vaccino, Campania prima regione in Italia per somministrazione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna buona notizia arriva sul fronte vaccini per quanto riguarda la regione Campania. Dai dati del sito del governo sui vaccini anti Covid si evince, infatti, che la Campania è la prima regione d’Italia, insieme alla Toscana, per la percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate. I NUMERI: Al momento si sono sottoposti a Vaccino 40.121 cittadini campani su 67.020 dosi consegnate ai 27 hub del territorio regionale. Si tratta di un numero pari al 59,9%. Nello specifico, le dosi sono state somministrate a oltre 34mila tra medici, infermieri e personale sanitario, ma anche a 5.110 unita’ di personale non sanitario e a 671 ospiti di Rsa. Vaccinati anche 159 ultranovantenni, 275 over 80 e cinque ragazzi under 19. Vincenzo De Luca, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna buona notizia arriva sul fronte vaccini per quanto riguarda la. Dai dati del sito del governo sui vaccini anti Covid si evince, infatti, che laè lad’, insieme alla Toscana, per la percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate. I NUMERI: Al momento si sono sottoposti a40.121 cittadini campani su 67.020 dosi consegnate ai 27 hub del territorio regionale. Si tratta di un numero pari al 59,9%. Nello specifico, le dosi sono state somministrate a oltre 34mila tra medici, infermieri e personale sanitario, ma anche a 5.110 unita’ di personale non sanitario e a 671 ospiti di Rsa. Vaccinati anche 159 ultranovantenni, 275 over 80 e cinque ragazzi under 19. Vincenzo De Luca, ...

