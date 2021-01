Vaccino, Arcuri: “Perché abbiamo reclutato medici con agenzie? Per fare contratti di almeno 9 mesi. Primi 1500 al lavoro già dal 20 gennaio” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Senza le agenzie per il lavoro, il datore di lavoro sarebbe stato il commissario straordinario all’emergenza. Ma la durata dell’emergenza non è per forza coincidente con quella del suo incarico. Noi pensiamo a un contratto di almeno 9 mesi, mentre in questo momento l’emergenza finisce il 31 gennaio”. Lo ha precisato il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, rispondendo nel corso della conferenza stampa ai malumori di alcuni sindacati, che hanno criticato i 25 milioni di euro stanziati per le agenzie, che, a loro parere, potevano essere invece spesi per il personale. “Il sistema sanitario nazionale e regionale si avvale da molto tempo delle agenzie per il lavoro” ha spiegato. “Domani mandiamo alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Senza leper il, il datore disarebbe stato il commissario straordinario all’emergenza. Ma la durata dell’emergenza non è per forza coincidente con quella del suo incarico. Noi pensiamo a un contratto di, mentre in questo momento l’emergenza finisce il 31”. Lo ha precisato il commissario per l’emergenza Domenico, rispondendo nel corso della conferenza stampa ai malumori di alcuni sindacati, che hanno criticato i 25 milioni di euro stanziati per le, che, a loro parere, potevano essere invece spesi per il personale. “Il sistema sanitario nazionale e regionale si avvale da molto tempo delleper il” ha spiegato. “Domani mandiamo alle ...

