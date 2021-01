Vaccino anti Covid, Movimento 5 Stelle: “Anticiparlo per docenti e personale della scuola: segno che si valorizza il loro lavoro” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le scuole stando a “tutti gli studi realizzati finora” sono luoghi “con bassissimo rischio di contagio“. Ma docenti e personale hanno bisogno in questa fase di “grande attenzione e il governo deve continuare a fare il più possibile, anche attraverso iniziative che rassicurino, dimostrando per loro la massima considerazione“. Per questo deputate e deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura chiedono di “anticipare il piano vaccinale per tutti i lavoratori della scuola”. In base al programma attuale, i primi inseganti sarebbero immunizzati contro il coronavirus “non prima di aprile“. Secondo il M5s, il ministro della Salute dovrebbe “valutare, insieme al Comitato tecnico-scientifico e all’Istituto superiore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le scuole stando a “tutti gli studi realizzati finora” sono luoghi “con bassissimo rischio di contagio“. Mahanno bisogno in questa fase di “grande attenzione e il governo deve continuare a fare il più possibile, anche attraverso iniziative che rassicurino, dimostrando perla massima considerazione“. Per questo deputate e deputati delin commissione Cultura chiedono di “cipare il piano vaccinale per tutti i lavoratori”. In base al programma attuale, i primi insegsarebbero immunizzati contro il coronavirus “non prima di aprile“. Secondo il M5s, il ministroSalute dovrebbe “valutare, insieme al Comitato tecnico-scientifico e all’Istituto superiore di ...

