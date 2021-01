Vaccino anti-Covid | mancano 3 milioni di dosi per chiudere la fase uno Ecco cosa c’è da sapere e perché i conti del governo non tornano

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tra nuove autorizzazioni,aggiuntive pronte all’acquisto e camion carichi per la distribuzione, la domanda alla quale bisogna ancora rispondere in modo chiaro è quella che risuona nelle case di molti italiani: «Ma a me quando tocca?». Un quesito più che legittimo soprattutto ora che i vaccini messi in campo in Italia, e in Europa, sono due. Le 470 milasettimanali di Pfizer stannonuando ad arrivare, anche se con non pochi problemi, e tra 15 giorni, sarà la volta di quelle di Moderna. «Bene, ma a me quando tocca?», viene da ripetere. Per provare a rispondere alla domanda, partiamo con il calendario ipotetico diffuso dal ministero della Salute. «Quand’è il mio turno?» Secondo il piano stabilito dal, saranno quattro le fasi che scandiranno la campagna vaccinale 2021. Prima ...