Vaccino anti-Covid, l'Italia supera la soglia delle 400mila vaccinazioni. Somministrato il 44% delle dosi consegnate (Di venerdì 8 gennaio 2021) l'Italia ha superato la soglia delle 400mila vaccinazioni. Secondo i dati del portale del governo che aggiorna il numero delle iniezioni anti Covid effettuate (aggiornato a poco la mezzanotte) sono state 412.619. l'Italia tra i Paesi leader per rapporto abitanti/vaccinati e numero assoluto di dosi iniettante nell'Unione Europea. A questo punto è stato Somministrato oltre il 44% delle dosi consegnate. Toscana (con 31.349) e Campania (40.121) sono le regioni con il più alto numero percentuale di iniezioni il 59,9%, a seguire il Veneto (45.912) con il 58,9, quindi Sicilia ...

