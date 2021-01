Vaccino anti-Covid, al Papa Giovanni si potrà fare anche di domenica (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le vaccinazioni al Papa Giovanni si effettueranno anche di domenica. È questa l’ultima decisione presa dalla Direzione strategica, in collaborazione con lo staff che sta pianificando la campagna vaccinale al Papa Giovanni XXIII. Si passa quindi a 230 vaccinazioni al giorno, 7 giorni su 7. L’ampliamento delle agende con l’aggiunta della domenica è stato deciso per venire incontro all’elevato numero di adesioni tra il personale. Le prenotazioni in meno di 48 ore dall’avvio del servizio di prenotazione telefonica avevano già superato quota 850 e sono in crescita. Per questo alla prenotazione telefonica si è deciso di affiancare un indirizzo di posta elettronica dedicato e la possibilità di inserire direttamente le nuove prenotazioni da parte delle segreterie delle ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le vaccinazioni alsi effettuerannodi. È questa l’ultima decisione presa dalla Direzione strategica, in collaborazione con lo staff che sta pianificando la campagna vaccinale alXXIII. Si passa quindi a 230 vaccinazioni al giorno, 7 giorni su 7. L’ampliamento delle agende con l’aggiunta dellaè stato deciso per venire incontro all’elevato numero di adesioni tra il personale. Le prenotazioni in meno di 48 ore dall’avvio del servizio di prenotazione telefonica avevano già superato quota 850 e sono in crescita. Per questo alla prenotazione telefonica si è deciso di affiancare un indirizzo di posta elettronica dedicato e la possibilità di inserire direttamente le nuove prenotazioni da parte delle segreterie delle ...

