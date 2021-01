Vaccino anti Covid-19, AISLA Firenze: “Proteggere persone con disabilità” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Vaccino anti Covid-19, AISLA Firenze: “Proteggere persone con disabilità e patologie croniche o degenerative”. “Proteggere le persone con maggiori fragilità dal Coronavirus dev’essere prioritario. Insieme agli operatori del sistema sanitario impegnati nella quotidiana lotta contro la pandemia, al personale delle RSA e agli ospiti, è opportuno vaccinare anche le persone con disabilità gravi e patologie croniche o Leggi su 2anews (Di venerdì 8 gennaio 2021)-19,: “con disabilità e patologie croniche o degenerative”. “lecon maggiori fragilità dal Coronavirus dev’essere prioritario. Insieme agli operatori del sistema sanitario impegnati nella quotidiana lotta contro la pandemia, al personale delle RSA e agli ospiti, è opportuno vaccinare anche lecon disabilità gravi e patologie croniche o

matteosalvinimi : Il governo dovrà spiegare in Parlamento perché il cosiddetto 'super commissario' Arcuri abbia inviato a Regione Lom… - M5S_Europa : ???? L'#Italia è prima in #UE nella campagna di somministrazione del #vaccino anti Covid-19. Le polemiche sui ritardi… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, l’Italia supera la soglia delle 400mila vaccinazioni. Sul numero dei vaccinati testa a testa co… - ignimoki : RT @FnpCisl: #VaccinoAntiCovid agli #anziani incapaci ricoverati nelle RSA: chi decide per loro? Possono esprimere il consenso attraverso u… - DotComLeonardo : 'Noi daremo ai cittadini che si faranno il vaccino, dopo il richiamo, una tessera come questa con dietro un chip' -