Vaccini, ora l’Italia è prima in Europa per somministrazioni: superata la Germania (Di venerdì 8 gennaio 2021) l’Italia va veloce sul fronte vaccino anti-Covid, tanto che il problema maggiore al momento sarebbe il ritardo di Pfizer nella consegna delle dosi pattuite visto che ieri ne mancavano all’appello ben 245.000. All’8 gennaio in totale sono state vaccinate nel nostro Paese 413.121 persone, con il Lazio capofila che avrebbe esaurito le scorte arrivate mentre sarebbero in ritardo Sardegna, Calabria e la Lombardia, dove il Pirellone ha utilizzao solo il 21 per cento delle dosi a disposizione. Secondo i dati elaborati dal sito di statistiche Our World in Data, che attinge alle informazioni fornite dai singoli governi, l’Italia è prima nell’Unione europea per la somministrazione quotidiana delle dosi di Vaccini. Nel grafico viene mostrata la media settimanale dal 28 dicembre con il conteggio per singola dose, che non ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021)va veloce sul fronte vaccino anti-Covid, tanto che il problema maggiore al momento sarebbe il ritardo di Pfizer nella consegna delle dosi pattuite visto che ieri ne mancavano all’appello ben 245.000. All’8 gennaio in totale sono state vaccinate nel nostro Paese 413.121 persone, con il Lazio capofila che avrebbe esaurito le scorte arrivate mentre sarebbero in ritardo Sardegna, Calabria e la Lombardia, dove il Pirellone ha utilizzao solo il 21 per cento delle dosi a disposizione. Secondo i dati elaborati dal sito di statistiche Our World in Data, che attinge alle informazioni fornite dai singoli governi,nell’Unione europea per la somministrazione quotidiana delle dosi di. Nel grafico viene mostrata la media settimanale dal 28 dicembre con il conteggio per singola dose, che non ...

