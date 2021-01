Vaccini, il Corinthias mette lo stadio a disposizione del Governo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il calcio brasiliano si mette a disposizione della campagna vaccinale. Il Corinthias ha deciso di offrire il suo stadio, la Neo Quimica Arena al Governo affinché vi si svolgano le vaccinazioni di massa contro il Covid 19. Questo l’annuncio del presidente del club paulista, Duilio Monteiro Alves, sui social. “La nostra Arena diventerà – ha scritto Monteiro Alves – un punto di immunizzazione di massa per la zona est di San Paolo. Spero che ciò avvenga nel più breve tempo possibile“. Lo stadio ha una capienza di circa 50.000 spettatori. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il calcio brasiliano sidella campagna vaccinale. Ilha deciso di offrire il suo, la Neo Quimica Arena alaffinché vi si svolgano le vaccinazioni di massa contro il Covid 19. Questo l’annuncio del presidente del club paulista, Duilio Monteiro Alves, sui social. “La nostra Arena diventerà – ha scritto Monteiro Alves – un punto di immunizzazione di massa per la zona est di San Paolo. Spero che ciò avvenga nel più breve tempo possibile“. Loha una capienza di circa 50.000 spettatori. SportFace.

