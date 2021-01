Vaccini Covid, nuovo aumento di dosi per l’Ue. Von der Leyen: “Altre 300 milioni di dosi Pfizer” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un nuovo aumento di dosi per l’Unione europea. La notizia arriva direttamente dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso di un punto stampa a Bruxelles. “Al momento abbiamo accesso a 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer. La buona notizia è che ora abbiamo concordato di estendere il contratto con Pfizer e ora potremmo acquistare fino a 300 milioni di dosi aggiuntive di questo vaccino, così raddoppieremo le dosi del vaccino Pfizer”. Nel mondo attualmente sono 59 le sperimentazioni attivate, ma solo poche sono già in fase 3. Una notizia che arriva a due giorni dall’approvazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Undiper l’Unione europea. La notizia arriva direttamente dalla presidente della Commissione europea Ursula von dernel corso di un punto stampa a Bruxelles. “Al momento abbiamo accesso a 300didel vaccino. La buona notizia è che ora abbiamo concordato di estendere il contratto cone ora potremmo acquistare fino a 300diaggiuntive di questo vaccino, così raddoppieremo ledel vaccino”. Nel mondo attualmente sono 59 le sperimentazioni attivate, ma solo poche sono già in fase 3. Una notizia che arriva a due giorni dall’approvazione ...

Continua a crescere il numero dei vaccinati in Sicilia. Dall’avvio della campagna vaccinale anticovid, nell’Isola sono state somministrate complessivamente 4421 dosi di farmaco su altrettanti ...

Vaccini: Calabria ancora ultima, 5.063 somministrazioni

CATANZARO, 08 GEN - E' di 5.603 il totale delle dosi di vaccino anti Covid somministrate in Calabria sulle 25.630 attualmente disponibili, secondo i dati riportati sul sito dell'Agenzia italiana del f ...

