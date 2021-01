Vaccini anti-Covid, somministrate 489mila dosi. Nel rapporto tra abitanti e iniezioni l’Italia è prima in Ue, Germania seconda (Di venerdì 8 gennaio 2021) l’Italia ha superato la soglia delle 450mila vaccinazioni. Secondo i dati del portale del governo che informa in tempo reale sul numero delle iniezioni anti Covid effettuate (aggiornato alle ore 20) sono state 489.187. Praticamente l’ammontare del primo carico inviato da Pfizer. l’Italia è quindi tra i Paesi leader per rapporto abitanti/vaccinati e numero assoluto di dosi iniettante nell’Unione Europea. Rispetto al numero totale di dosi somministrate è dietro solamente alla Germania che al momento comunica 476.959 vaccinazioni. Se però si considera questo numero in rapporto alla popolazione, l’Italia finora ha fatto meglio: sono state effettuate 0,75 vaccinazioni per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021)ha superato la soglia delle 450mila vaccinazioni. Secondo i dati del portale del governo che informa in tempo reale sul numero delleeffettuate (aggiornato alle ore 20) sono state 489.187. Praticamente l’ammontare del primo carico inviato da Pfizer.è quindi tra i Paesi leader perabit/vaccinati e numero assoluto diiniettante nell’Unione Europea. Rispetto al numero totale diè dietro solamente allache al momento comunica 476.959 vaccinazioni. Se però si considera questo numero inalla popolazione,finora ha fatto meglio: sono state effettuate 0,75 vaccinazioni per ...

