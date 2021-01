Vaccini anti-Covid, in tempo reale tutti i dati ufficiali della campagna in corso. I numeri regione per regione e il confronto con gli altri Paesi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il ministero della Salute comunica in tempo reale i dati della campagna di vaccinazione, cruciale per sconfiggere la pandemia di coronavirus. Le dosi somministrate, i numeri regione per regione e i vaccinati per categoria: ecco tutti le informazioni aggiornate.? Quanti Vaccini anti-Covid sono stati somministrati ad oggi nel mondo? Il portale Our World in Data dell’Università di Oxford aggiorna in tempo reale dati e numeri dei singoli Paesi, per metterli a confronto. Cina, Stati Uniti, Israele e Russia sono gli Stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il ministeroSalute comunica indi vaccinazione, cruciale per sconfiggere la pandemia di coronavirus. Le dosi somministrate, ipere i vaccinati per categoria: eccole informazioni aggiornate.? Qusono stati somministrati ad oggi nel mondo? Il portale Our World in Data dell’Università di Oxford aggiorna indei singoli, per metterli a. Cina, Stati Uniti, Israele e Russia sono gli Stati ...

