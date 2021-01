Vaccinazione Covid-19. La Ugl a fianco degli odontoiatri e dei liberi professionisti della Sanità: “Anche loro, direttamente esposti, sono tra i soggetti prioritari. Si provveda con urgenza” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le segreterie regionali Medici e Sanità della Ugl Sicilia scendono in campo a fianco degli odontoiatri e dei sanitari liberi professionisti siciliani per chiedere maggiore attenzione per la categoria, nel contesto della somministrazione dei vaccini anti Covid-19. “Nei giorni scorsi leggendo il programma delle priorità sulle vaccinazioni, la cui interpretazione nell’isola ha suscitato più di ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le segreterie regionali Medici eUgl Sicilia scendono in campo ae dei sanitarisiciliani per chiedere maggiore attenzione per la categoria, nel contestosomministrazione dei vaccini anti-19. “Nei giorni scorsi leggendo il programma delle priorità sulle vaccinazioni, la cui interpretazione nell’isola ha suscitato più di ... L'articolo UGL SICILIA.

RobertoBurioni : Al San Raffaele non ci fermiamo neanche il giorno della Befana! Ecco il prof. Ottavio Cremona, ordinario di Anatom… - _MiBACT : Sono di tutti colori, scolpite su marmi, stampate su pergamene, dipinte su porcellane, catalogate in antichi erbari… - marattin : Aggiornamento (dati relativi a ieri sera) sull’andamento della vaccinazione anti-COVID nel mondo. Con l’accelerazio… - GASPARECARLINI : RT @ChiaraGemmaM5S: L'Italia è prima in Europa nella somministrazione del #vaccino anti #Covid, superando la Germania come percentuale in r… - JohnHard3 : RT @ChiaraGemmaM5S: L'Italia è prima in Europa nella somministrazione del #vaccino anti #Covid, superando la Germania come percentuale in r… -